Me Abdoulaye Tine est le nouveau porte-parole de la Présidence de la République

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Le Président Diomaye a procédé à la nomination de Me ABdoulaye Tine comme porte-parole de la présidence de la République. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la communication institutionnelle au sommet de l’État. Avocat de profession, Abdoulaye Tine est également membre de la coalition Diomaye Président, dont il assure la coordination. Sa nomination vient officialiser son rôle au sein de l’appareil présidentiel, avec pour mission de porter la parole de la Présidence.