Me Wade fête ses 96 ans

L’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, souffle sa 96e bougie, ce dimanche, marquant son jour d’anniversaire.

Né, officiellement, le 29 mai 1926 à Kébémer, l’avocat et homme politique fait inéluctablement partie des figures qui ont le plus marqué l’histoire du Sénégal, après 26 ans d’opposition et 12 ans de pouvoir (2000-2012).