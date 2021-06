Me Babou valide la troisième candidature de Macky

Me Abdoulaye Babou valide la candidature du président de la République, Macky Sall pour un troisième mandat.

Invité de l’émission Grand Jury de la «RFM» hier, l’avocat a indiqué qu’il y a quelques lignes directrices. Le mandat du président est ramené de 7 ans à 5 ans. Néanmoins, Macky a fait 7 ans : 2012-2019.

“Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi il a fait 7 ans. Parce que le Conseil constitutionnel a dit que le mandat du peuple donné à Macky Sall est de 7 ans puisque c’est la volonté populaire, je n’y touche pas”, déclare Me Babou.

D’après lui, aujourd’hui, le mandat est de 5 ans et nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. A l’en croire, à partir du moment où la Constitution de 2016 entre en vigueur, les compteurs sont à zéro. Cela veut dire que Macky peut faire deux mandats de cinq ans, mais plus jamais.