Me Moussa B. Thiam réagi à sa mise en accusation

27 février 2026 Actualité

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, ce vendredi 27 février, la résolution portant mise en accusation devant la Haute cour de justice de Me Moussa Bocar Thiam. Dans la foulée de cette décision, l’ancien ministre de la Communication de Macky Sall  dit «prendre acte» de la sentence et annonce son retour imminent au Sénégal, pour faire face à la justice.

«Je prends acte de la décision illégale de l’Assemblée nationale me traduisant devant la Haute cour de justice en violation flagrante de la Constitution. Néanmoins, en bon républicain, je prends immédiatement des congés professionnels au niveau de notre cabinet dans le Golfe pour venir au Sénégal me mettre à la disposition de la justice», a dit Me Moussa Thiam, dans une publication sur Facebook.

L’ancien ministre a aussi prévenu que son retour au pays permettra de «démonter cette cabale politique initiée par Ousmane Sonko et sa bande qui vise à museler l’opposition sénégalaise à travers la diabolisation et le règlement de compte politique pour masquer leur incompétence et leur limite face à la demande sociale».


L’ancien ministre Moussa Bocar Thiam est visé par le dossier de l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé «Sénégal Connect Park»,  qui avait valu l’emprisonnement à des cadres du ministère de la Communication et des télécommunications  sous Macky Sall.
Depuis le début, il a constamment contesté les accusations et tenté (en vain) de faire annuler la procédure, à travers des actions engagées auprès de la Cour suprême, du Conseil de l’ordre des avocats et du Conseil constitutionnel.

