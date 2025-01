Mécanien tué par des « Blowmen » : ce musicien risque 5 ans de prison ferme

Partager Facebook

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a évoqué le procès des sept jeunes impliqués dans l’accident tragique survenu le 27 décembre dernier sur la VDN 3, ayant entraîné la mort du mécanicien Mamadou Konté, âgé de 19 ans. Principal accusé, le musicien Ismaila Camara, risque 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui.

Tout commence lorsque Ismaila Camara, âgé de 21 ans, loue un véhicule de marque Ford Taurus pour 80 000 FCFA afin de profiter de la fin d’année avec ses amis, rapporte L’Observateur. Le jour du drame, il rassemble sa bande composée de six autres jeunes, dont trois filles, pour une virée sur la VDN 3.

La fête vire rapidement au drame. Sous l’effet de substances suspectes, la bande roule à 80-90 km/h sur un pneu de secours. À hauteur de Hamo 4, le véhicule effectue un tonneau et traîne la victime, un mécanicien qui se trouvait sur le bas-côté, sur près de 300 mètres. Mamadou Konté est tué sur le coup.

Interpellé sur place, Ismaila Camara reconnaît les faits, mais nie avoir consommé de la drogue, poursuit le journal. Pourtant, les policiers découvrent dans le véhicule « deux plaquettes de médicaments suspects, une bouteille de diluant cellulosique, des bouteilles de Sprite utilisées pour diluer des substances interdites. »

Des tests urinaires effectués sur Ismaila Camara et ses amis masculins révèlent la présence de benzodiazépines et d’ecstasy. Devant la barre, le procureur a requis 5 ans de prison ferme et 500 000 FCFA d’amende contre Ismaila Camara, reconnu comme le principal auteur du drame, 6 mois de prison ferme et 500 000 FCFA d’amende contre ses complices Amady Ba, Issa Mballo et Souleymane Kane, accusés de complicité d’homicide involontaire et usage de drogue et la relaxation des trois filles Ndèye Fatou Diallo, Mbathio Sène et Amy Dièye faute de preuves les impliquant directement.

Le verdict est attendu le 10 janvier prochain.