Médias : Le CORED prône une « responsabilité éthique » pour préserver la paix sociale au Sénégal

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A l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie (CORED) a réuni ce lundi 4 mai 2026 l’ensemble de la famille médiatique sénégalaise à la Maison de la Presse Babacar TOURE. Autour du thème « Le rôle du professionnel des médias dans la promotion de la paix », le président du CORED, Mamadou Thior, a martelé un message de prudence et de maturité, « si la presse est libre, elle doit être le garant de la stabilité nationale dans un monde troublé ».

Le CORED, en partenariat avec toutes les associations faîtières (AFMS, SYNPICS, CJRS, etc.), a décliné localement le thème mondial de l’UNESCO (« Façonner un avenir de paix »). Face à l’instabilité dans la sous-région, notamment au Mali, Mamadou Thior a exhorté les journalistes à une « couverture responsable » qui, tout en respectant les faits, évite de « jeter de l’huile sur le feu ». L’organe d’autorégulation rappelle que la liberté de la presse doit impérativement rimer avec responsabilité sociale pour éviter des conséquences « désastreuses ».

Un point saillant de l’intervention a porté sur l’auto-censure éthique. Le président du CORED a souligné que, dans certaines circonstances critiques, le journaliste doit savoir s’abstenir de diffuser un mot déplacé ou une image incendiaire si cela sert la paix. « Le meilleur des journalistes est celui qui ne laisse pas sa vie en allant en reportage », a-t-il rappelé, liant ainsi la sécurité des professionnels à la qualité de leur traitement déontologique.

Cette rencontre pédagogique a permis de réaffirmer que le respect rigoureux de l’éthique ne constitue pas une entrave à l’indépendance éditoriale, mais bien son socle protecteur. En associant toutes les sensibilités de la presse sportive aux femmes de médias, le CORED mise sur une partition collective pour renforcer la cohésion sociale au Sénégal.