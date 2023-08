Médina : 80 bâtiments menacés de ruine

Un immeuble, construit sur deux niveaux, s’est affaissé hier sur un côté à la Cité Sipres de Mbao causant la mort de cinq personnes. Un prétexte saisi par le maire de la Médina pour sonner l’alerte à propos des constructions dans sa commune.

Selon Bamba Fall, contacté par la Rfm, l’État et la Ville de Dakar restent sourds malgré les multiples alertes sur les vieux bâtiments à la Médina. Il souligne que rien n’a été fait alors que plus de 80 bâtiments ne sont plus habitables. Il craint que le pire.

L’édile médinois explique : «A notre dernier recensement, on était à plus de 76 bâtiments menaçant ruine. Entre temps, il y a des mosquées qui menacent ruine, des écoles et même le marché Tilene.» Bamba Fall ajoute : «On alerte depuis trois ans et demi. Rien a été fait. Absolument rien, ni au niveau de l’État, ni au niveau de la Ville de Dakar. Si la situation n’est pas réglée, il y aura aussi d’autres morts. On ne les attend pas qu’ils viennent présenter des condoléances. Mais, ils doivent agir à temps.»

Et pour le maire, la meilleure façon d’agir de «détruire ses bâtiments».