MEDS : Mbagnick Diop dresse un bilan positif de l’année 2025 et fixe le cap pour 2026

Le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) a tenu, aujourd’hui au King Fahd Palace, sa traditionnelle « les mercredis du MEDS ». À l’occasion, le Président du mouvement en l’occurrence Mbagnick Diop, a présenté ses vœux pour 2026 et dressé un bilan positif de l’année 2025. Dans son message, il a souligné la résilience et la capacité d’adaptation du secteur privé sénégalais et a annoncé les priorités pour 2026, notamment la promotion de l’industrialisation, de l’économie numérique et de l’intégration régionale, entre autres.

C’est dans un message empreint de solidarité et de reconnaissance que le Président du mouvement des entreprises du Sénégal a souhaité une bonne année 2026 à ses collègues. Mbagnick Diop qui présidait la cérémonie de présentation de vœux du MEDS est longuement revenu sur les évènements marquants de l’année 2025 organisés par le mouvement.

Selon lui, le secteur privé sénégalais a tenu bon nonobstant un contexte mondial marqué par des recompositions économiques profondes et des tensions géopolitiques persistantes. Il a salué, dans ce cadre, la résilience et la capacité à s’adapter des entreprises sénégalaises. De même, Mbagnick indique que les entreprises du MEDS ont investi, maintenu l’emploi, innové et contribué à la stabilité économique du pays en dépit d’un contexte difficile. Toujours dans cette perspective, Monsieur Diop a rappelé les nombreux événements organisés durant l’année 2025 tels que la cérémonie des cauris d’or, les assises économiques du MEDS, le salon des startups, le forum de l’emploi… Ces événements constituent, selon lui, le poumon du MEDS et ont connu un succès éclatant.

Pour terminer son bilan, Mbagnick Diop a souligné que l’année 2025 a été une année de vérité économique, de résilience entrepreneuriale et de clarification stratégique avec la mise en place d’un plan stratégique ambitieux, structuré autour d’une territorialisation intelligente de l’action patronale, avec des pôles économiques régionaux au Nord, au Sud et à l’Est du pays.

2026, une année d’accélération, de concrétisation et d’impact du MEDS

Pour 2026, le Président du MEDS a annoncé des priorités ambitieuses pour promouvoir l’industrialisation, l’économie numérique et l’intégration régionale. D’après lui, le MEDS intensifiera son action pour que les besoins des PME et des startups soient intégrés au cœur des politiques publiques, notamment en matière de financement, de fiscalité et d’accès aux marchés. Dans la même veine, Mbagnick Diop affirme que le mouvement qu’il dirige accompagnera l’État dans une diplomatie économique tournée vers les résultats, afin d’attirer les investissements directs étrangers, de sécuriser les partenariats stratégiques et de positionner les entreprises sénégalaises à l’international.

Le Président du mouvement des entreprises du Sénégal a aussi évoqué la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qu’il considère comme « une opportunité historique pour le Sénégal de devenir un hub logistique, industriel et commercial majeur de l’Afrique de l’Ouest ». Sous ce rapport, Mbagnick Diop soutient que le MEDS est déterminé à accompagner les entreprises sénégalaises dans cette conquête, en leur offrant les outils et les ressources nécessaires pour réussir sur ce marché en plein essor. Il réaffirme, ainsi, sa détermination à soutenir les entreprises locales pour qu’elles accèdent aux financements massifs et promet des les ingérer dans les dynamiques régionales.

Sur un autre registre, M. Diop a mis en avant l’importance du capital humain. Il indique le capital humain sera au cœur des préoccupations du MEDS, qui entend promouvoir la formation et l’emploi pour répondre aux besoins du marché. Pour réussir cela, le Président du MEDS a annoncé la mise en place d’un système d’apprentissage dual et de l’Académie des Métiers du Futur pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les professionnels en quête de compétences nouvelles.

En conclusion, Mbagnick Diop a lancé un appel à l’action aux entreprises sénégalaises pour qu’elles prennent leur place dans la construction d’un Sénégal émergent et solidaire. Il a également révélé que la cérémonie des cauris d’or changera de format et deviendra la nuit des champions en collaboration avec l’Etat du Sénégal.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com