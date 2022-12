Meeting BBY à Kaolack : El Hadji Malick Guèye invite tout le monde à une union sacrée pour relever les défis du futur…

Le stade Lamine Guèye de Kaolack a refusé du monde, ce samedi. Un méga-meeting » Ndioukeul » dédié au Président Macky » initié par le nouvellement nommé Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall, El Hadji Malick Guèye, et Papa Demba Bitèye, Directeur Général de la SENELEC y a été tenu. Belle occasion saisie par l’ancien député libéral et ,non moins, leader du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » pour prêcher l’unité de tous les responsables : » Cette foule monstre de militants et sympathisants montre la vitalité du parti présidentiel et de sa large Coalition, le Benno Bokk Yaakar à Kaolack et environs. Certains comportements rebelles nous ont fait perdre et les dernières élections locales et celles législatives. Seule l’unité des principaux responsables de la mouvance présidentielle nous permettra de relever les immenses défis du futur. Nous acheminons vers des échéances capitales pour 2024. Maintenant, il est alors fort temps de mettre un terme aux querelles intestines qui ne nous grandissent pas », a laissé entendre El Hadji Malick Guèye sous une forte pluie d’applaudissements à tout rompre.

Disons que ce méga-meeting » Ndioukeul » à l’honneur de « Koor » Marème a été présidé par le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo.