Meeting de Dakar Arena : Pastef vise 100 000 cellules fonctionnelles et le million de militants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ousmane Sonko à la tête du parti pour les six prochaines années, Pastef a organisé ce dimanche un grand meeting d’investiture au Dakar Arena. À cette occasion, le secrétaire général du parti, Ayib Daffé, est revenu sur les principaux enseignements d’un congrès qu’il a qualifié de « succès éclatant ».

Devant des milliers de militants et sympathisants, Ayib Daffé s’est félicité d’une mobilisation exceptionnelle. « L’objectif de la mobilisation est atteint à 1 000 % », a-t-il déclaré, saluant à la fois la participation massive des militants et la qualité des travaux menés durant les assises. Selon lui, ce premier congrès, attendu depuis la création du parti il y a douze ans, a réuni plusieurs congressistes, dont des délégués représentant les 553 sections communales de Pastef à travers le pays. Il a également souligné la participation active des 45 sections de la diaspora, venues prendre part à ce rendez-vous jugé historique pour la formation politique. Le secrétaire général a rappelé que plusieurs textes majeurs ont été adoptés lors du congrès. Parmi eux figure le texte d’orientation qui servira de référence doctrinale au parti pour les six prochaines années. Des motions, des résolutions générales et spéciales, un code de déontologie des militants ainsi que le rapport général d’activités ont également été validés par les délégués.

L’événement a aussi été marqué par le lancement officiel des nouvelles cartes de membre, un outil qui doit accompagner les ambitions organisationnelles du parti.

Ayib Daffé a par ailleurs remercié les partenaires étrangers, les délégations invitées, les alliés, les sympathisants ainsi que l’ensemble des structures du parti pour leur contribution à la réussite du congrès. Se projetant vers l’avenir, il a rappelé les objectifs fixés par le nouveau président de Pastef. Le parti ambitionne désormais de mettre en place 100 000 cellules fonctionnelles à travers le Sénégal et de franchir le cap du million d’adhérents grâce à la campagne de vente des cartes de membre. Des ambitions qui traduisent la volonté de Pastef de consolider son implantation sur l’ensemble du territoire national et au sein de la diaspora, au lendemain d’un congrès qui marque une nouvelle étape dans l’histoire du parti.