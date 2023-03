Meeting régional de BBY de Kaolack : El Hadji Malick Guèye prêche l’unité…

El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué se prononcé sur le meeting de la Coalition présidentielle, Benno Bokk Yaakar prévu le 19 Mars prochain. Cette manifestation qui soulève,déjà, de nombreuses vagues d’indignation, pousse le Conseiller spécial du Président de la République à alerter pour faire taire la querelle: »Ce meeting est pour le Président de la République Macky Sall et pour personne d’autre. Il n’est ni pour Mohmed Ndiaye « Rahma », ni pour El Hadji Malick Guèye, ni pour Aïssatou Ndiaye Ndiaffate. J’invite tout le monde à aller dans une dynamique unitaire pour scruter l’avenir avec confiance », s’est expliqué l’ancien député libéral qui,de lancer un appel: » Le meeting régional vise à se remettre en rangs serrés pour la prochaine Présidentielle de 2024. Le Président Macky sera bel et bien notre candidat. Le ministre Conseiller chargé des affaires religieuses, Mohmed Ndiaye « Rahma » est en train de battre un travail extraordinaire. Je lance un appel à toutes les sensibilités politiques pour venir se mettre derrière lui pour une large victoire en 2024. Pour ce faire, la discipline interne doit prévaloir au niveau du parti et de notre Coalition. Ramer à contre-courant de cela, c’est fouler au pied les directives du Chef de l’Etat. Qu’on se le tienne pour dit « , a fait remarquer El Hadji Malick Guèye,

Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ».