Meilleur buteur en sélection, où en sont les Africains ?

Auteur d’un doublé sur penalty mercredi contre l’équipe de France à l’Euro (2-2), le Portugais Cristiano Ronaldo a égalé le record de l’Iranien Ali Daei (109 buts) pour s’imposer comme le co-meilleur buteur de l’histoire des équipes nationales.

Dans ce classement de tous les temps, on retrouve deux Africains qui sont bien placés. D’abord le Zambien Godfrey Chitalu, 5e du classement général et auteur de 79 buts en 111 matchs (1968-1980). Ensuite le Malawite Kinnah Phiri, 15e avec 71 buts en 117 sélections (1973-81).

Plus bas, suivent ensuite des stars plus contemporaines comme l’Egyptien Hossam Hassan (68 buts en 176 capes), l’Ivoirien Didier Drogba (65 buts en 105 sélections), le Camerounais Samuel Eto’o (56 buts en 118 sélections) et le Ghanéen Asamoah Gyan (51 buts en 109 sélections) qui ont tous franchi la barre des 50 buts. Auteur de 45 buts avec l’Egypte, Mohamed Salah peut espérer, à 29 ans, dépasser rapidement ce seuil symbolique lui aussi. En revanche, les autres buteurs, comme Sadio Mané, se trouvent nettement plus loin.

Les meilleurs buteurs internationaux

109 buts, Ali Daei (Iran) – 149 matchs

109 buts, Cristiano Ronaldo (Portugal) – 177 matchs

89 buts, Mokhtar Dahari (Malaisie) – 142 matchs

84 buts, Ferenc Puskás (Hongrie) – 85 matchs

79 buts, Godfrey Chitalu (Zambie) – 111 matchs

78 buts, Hussein Saeed (Irak) – 137 matchs

77 buts, Pelé (Brésil) – 92 matchs

76 buts, Ali Mabkhout (Émirat arabes unis) – 92 matchs

75 buts, Sándor Kocsis (Hongrie) – 68 matchs

75 buts, Kunishige Kamamoto (Japon) – 76 matchs

75 buts, Bashar Abdullah (Koweït) – 134 matchs

Les meilleurs buteurs africains en sélection

1. Godfrey Chitalu (Zambie), 79 buts

2. Kinnah Phiri (Malawi), 71 buts

3. Hossam Hassan (Egypte), 68 buts

4. Didier Drogba (Côte d’Ivoire), 65 buts

5. Samuel Eto’o (Cameroun), 56 buts

6. Asamoah Gyan (Ghana) 51 buts

Les meilleurs buteurs africains en sélection en activité

NB : seul le meilleur buteur actuel de chaque sélection est pris en compte

Asamoah Gyan (Ghana), 51 buts Mohamed Salah (Egypte), 45 buts Emmanuel Adebayor (Togo), 32 buts Islam Slimani (Algérie), 31 buts Salomon Kalou (Côte d’Ivoire), 27 buts Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), 26 buts Stéphane Sessègnon (Bénin), 24 buts Sadio Mané (Sénégal), 23 buts Vincent Aboubakar (Cameroun), 23 buts Alain Traoré (Burkina Faso), 21 buts Wahbi Khazri (Tunisie), 19 buts Dieumerci Mbokani (RDC), 18 buts Hakim Ziyech (Maroc), 17 buts