Mercato : Ça bouge pour Bouna Sarr

Barré par la concurrence au Bayern Munich mais auteur de belles performances en Equipe Nationale, Bouna Sarr attirent de nombreuses convoitises.

« Je ferai un point en juin avec le Bayern (…). La CAN qui arrive va me permettre d’avoir du temps de jeu avec le Sénégal, je vais me servir de cette compétition pour montrer de quoi je suis capable », confiait-il lors d’un entretien accordé à L’Equipe en décembre 2021.

En dépit d’un temps de jeu très peu conséquent depuis son arrivée en Bavière en 2020, Bouna Sarr est entrain de démontrer qu’il reste un joueur avec de belles qualités. Le latéral droit international sénégalais réalise un excellent début de CAN avec les Lions. De quoi susciter l’intérêt de nombreux clubs européens.

Selon les informations de Foot Mercato ce lundi, il y aurait une concurrence franco-italienne dans ce dossier. En effet, Lille, Bordeaux, l’AS Roma et le Genoa s’intéressent tous au profil du latéral droit de 29 ans, capable également d’évoluer au poste de milieu de terrain, comme avec le Sénégal, ou encore d’ailier.