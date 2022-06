Le défenseur est dans le viseur de plusieurs club notamment celui du PSG cet été, car Luis Campos aurait pris l’initiative de discuter sur ce dossier. Les responsables du PSG aurait sondé le Napoli pour se renseigner sur la situation du Sénégalais. Et heureusement pour le PSG, le FC Barcelone aurait suspendu les démarches pour recruter Kalidou Koulibaly à cause de ses problèmes financiers.

L’ équipe parisienne s’était engagé à renforcer sa défense et avait même entamé des procédures pour engager le défenseur senegalais Kalidou Koulibaly. Selon des infos était en avance de 90% sur le dossier de transfert. Et heureusement pour le PSG, le FC Barcelone aurait suspendu les démarches pour recruter Kalidou Koulibaly à cause de ses problèmes financiers.

Pour renforcer la défense du PSG cet été, Luis Campos verrait d’un bon oeil l’idée de boucler le transfert de Kalidou Koulibaly. Dans cette optique, le conseiller football parisien aurait sondé le Napoli pour se renseigner sur la situation du Sénégalais. Et heureusement pour le PSG, le FC Barcelone aurait suspendu les démarches pour recruter Kalidou Koulibaly à cause de ses problèmes financiers. Après avoir décidé de remercier Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi a nommé Luis Campos pour le remplacer numériquement. Et comme l’a annoncé le PSG, le Portugais n’endosse pas le rôle de directeur sportif, mais plutôt de conseiller football. Et pour remplir sa mission à Paris, Luis Campos se serait fixé la priorité de recruter un nouveau défenseur central. Selon les informations d’Il Corriere dello Sport, le FC Barcelone aurait mis le dossier Kalidou Koulibaly en stand-by. Alors qu’il se trouverait dans une situation financière critique, le club emmené par Xavi aurait suspendu les manoeuvres pour boucler le transfert du défenseur du Napoli. Reste à savoir si le PSG saura profitera de la situation.