Mercato : Sampaoli veut Vidal à l’OM

Futur entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli pourrait tenter d’attirer de vieilles connaissances au sein du club phocéen. Parmi celles-ci, Arturo Vidal, qui ne sera pas retenu par l’Inter Milan.

L’Olympique de Marseille a donc décidé de miser sur Jorge Sampaoli. Intéressé par un retour en Europe, l’entraîneur argentin n’a pas hésité à répondre favorablement aux sollicitations du club phocéen pour prendre la succession d’André Villas-Boas. Alors qu’il est attendu dans le sud de la France dans les prochains jours, l’homme de 60 ans pense déjà au prochain mercato.

En effet, Sampaoli veut retrouver une vieille connaissance sur la Canbière. Selon TyC Sports, l’ancien technicien du FC Séville souhaite de nouveau collaborer avec un certain Arturo Vidal (33 ans). Taulier de l’équipe nationale du Chili depuis une décennie, le milieu de terrain de l’Inter Milan a été un des plus valeureux soldats du néo-coach olympien entre 2012 et 2016 avec la Roja. C’est donc très logiquement qu’il désire l’attirer au Vélodrome pour avoir un homme de confiance dans sa nouvelle aventure.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Inter Milan, l’ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich (28 matchs cette saison) joue beaucoup moins ces dernières semaines avec le retour en grâce de Christian Eriksen. Un recul dans la hiérarchie qui pourrait le faire réfléchir, d’autant qu’Antonio Conte n’est pas non plus contre son départ à l’intersaison. Reste à savoir si le double vainqueur de la Copa America, qui émarge à 6,5 millions d’euros net par an, est prêt à relever le challenge marseillais avec son mentor.