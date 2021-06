Mercato:Le PSG n’en démord pas pour Kalidou Koulibaly

Bientôt l’ouverture du mercato estival et le directeur sportif du PSG, Leonardo serait toujours intéressé par le profil de Kalidou Koulibaly qu’il convoite depuis longtemps maintenant. Le dirigeant parisien pourrait refaire une offensive dans les prochains jours.

Kalidou Koulibaly fait partie des défenseurs centraux les plus en vue et convoités du football actuellement. S’il est toujours resté à Naples après tant de fenêtres de transfert qui l’ont annoncé sur le départ, cet été pourrait être le bon pour une sortie en Italie, comme l’affirmait son agent il y a quelques semaines. Et selon Sky Sport, le Paris Saint-Germain pourrait refaire surface dans ce dossier qui suscite une terrible concurrence entre les cadors européens.

Selon les informations de Sky Sport , Leonardo serait toujours sur les traces de Kalidou Koulibaly. Alors que le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes, le directeur sportif du PSG aurait un intérêt timide pour le défenseur du Napoli.

De leur côté, les Azzurri seraient en attente pour leur recrutement, car ils auraient la nécessité de vendre. Leonardo et le PSG pourraient donc avoir une grosse ouverture s’ils se décidaient à mettre le paquet sur Kalidou Koulibaly.