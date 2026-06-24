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Pluie persistante jusqua jeudi Des previsions meteorologiques precises pour le Senegal thumbnail

Météo : Alerte aux premières pluies de la saison sur Diourbel, les Niayes et Dakar

24 juin 2026 Actualité

Les premières pluies de la saison sont attendues au cours de la soirée et de la nuit prochaines. Les prévisions météo annoncent des précipitations dans la région de Diourbel ainsi que sur la zone des Niayes, englobant les localités de Saint-Louis, Louga et Thiès.

Une extension de ces pluies et activités orageuses est également probable vers la région de Dakar. Les populations sont invitées à suivre régulièrement les mises à jour de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) pour suivre l’évolution de la situation en temps réel.

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