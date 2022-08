Météo : L’Anacim annonce des pluies et orages

Dans un bulletin de prévision rendu public jeudi, l’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) a annoncé que des pluies et orages sont prévus par endroits sur la quasi-totalité du territoire. Dans sa note, elle indique toutefois que « ces activités pluvieuses pourraient s’intensifier sur les régions Sud et Centre-ouest dans la journée du vendredi », rapporte Le soleil.

Selon l’Anacim, une baisse des températures maximales sera notée sur le pays en raison de la forte couverture nuageuse avec des pics de la journée qui varieront entre 27° et 34°C.

« Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée », ajoutent les prévisionnistes.