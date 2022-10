Météorite Winchcombe: Pour la première fois, de l’eau extraterrestre a été trouvée à l’intérieur d’une météorite

La météorite Winchcombe, tombée sur Terre en février 2021, contient une fraction notable d’eau. La composition de cette eau est très similaire à celle de l’eau terrestre. Cette météorite est ainsi une précieuse source d’informations sur les origines de l’eau qui compose les mers de la Planète bleue.

Pour la première fois, de l’eau extraterrestre a été trouvée dans une météorite. La chondrite carbonée en question, nommée « Winchcombe », a heurté une route dans la ville du même nom, dans le Gloucestershire, en Angleterre, le 28 février 2021. Les chondrites carbonées, aussi appelées chondrites de type C, sont des météorites relativement rares, ne représentant que 4,6 % des chutes. L’observation de la chute de la météorite Winchcombe et la récupération rapide de ses fragments au sol sont donc remarquables et importantes pour nos connaissances.

Une météorite d’un type rare remontant à la formation du Système solaire

Les chondrites carbonées, aussi appelées chondrites de type C, sont des météorites relativement rares, ne représentant que 4,6 % des chutes. L’observation de la chute de la météorite Winchcombe et la récupération rapide de ses fragments au sol sont donc remarquables et importantes pour nos connaissances.

Le 28 février 2021, la météorite Winchcombe a été vue entrant dans l’atmosphère terrestre au-dessus du Gloucestershire, en Angleterre. La UK Fireball Alliance, dirigée par le Musée d’histoire naturelle de Londres qui dispose de six réseaux de caméras, et des caméras de surveillance privées installées dans les maisons de particuliers ont toutes enregistré des images du brillant météore. En outre, plus de 1.000 témoins oculaires au Royaume-Uni et dans d’autres parties de l’Europe du Nord ont rapporté l’avoir vu, et un bang sonique fut audible à proximité. Ces observations ont permis de reconstituer sa trajectoire. Un appel public avait alors été lancé pour retrouver des fragments de la météorite. Selon The Telegraph, la famille Wilcox a découvert les morceaux initiaux de la météorite et, le mois suivant, les chasseurs de météorites ont découvert d’autres morceaux. Le 17 mai 2021, ses fragments furent exposés au Musée d’histoire naturelle de Londres.

L’origine de l’eau sur Terre fait depuis longtemps l’objet de débats agités. Les planétologues suggèrent que le précieux liquide serait arrivé sur notre planète à dos de comète ou d’astéroïde, portant tous deux des cristaux de glace. Par le passé, des études basées sur les données collectées par Rosetta et Philae avançaient que tout au plus 10 % de l’eau terrestre aurait des origines cométaires. Néanmoins, un nouvel article, parue dans la revue Science nous apprend aujourd’hui qu’une classe de météorites que nous présumions dépourvues de toute eau aurait en réalité apportée suffisamment d’hydrogène sur Terre pour remplir trois fois les océans.