Metiers de la beauté et des cosmétiques: Les acteurs invités à utiliser l’intelligence artificielle pour gagner plus de temps

L’importance de l’intelligence artificielle au service des métiers de la beauté et des cosmétiques, c’est le thème du panel organisé par Fantaisika Beauty Academy. Il a été noté que l’IA permet de gagner du temps et plus de gains dans ces métiers.

L’intelligence artificielle joue un rôle important dans les métiers de la beauté et des cosmétiques. Ce qui ressort du panel tenu par Fantaisika Beauty Academy. Selon la présidente directrice générale, Nogaye Ndiaye Waraba, l’objectif de ce panel est d’initier les acteurs de la beauté et des cosmétiques par rapport à l’utilisation de l’intelligence artificielle. « En tant que chef d’entreprise dans les métiers de la beauté et de l’esthétique, j’utilise l’intelligence artificielle et cela me fait gagner du temps, j’ai jugé important qu’il était crucial, voire vital, d’initier tous les acteurs de l’écosystème de la beauté à ces métiers à cette intelligence artificielle qui aujourd’hui, est considérée comme une révolution, comme l’a été celle industrielle », dit-elle.

Et de poursuivre : »Aujourd’hui, nous sommes dans une révolution numérique et c’est important qu’un secteur comme la beauté et les cosmétiques puissent prendre l’intelligence artificielle et l’utiliser à bon échéant pour gagner de l’argent encore plus parce que c’est un écosystème qui aujourd’hui, pèse très lourd sur l’économie autant nationale qu’internationale ». Elle a invité les acteurs et actrices de la beauté qui ont leurs propres instituts d’utiliser l’IA. » Certains ont déjà mis en place un logiciel qui lui permet d’enregistrer tous ses clients.

« Quand les clients arrivent, ils savent qui a fait quoi, quelle coiffure. Quand la personne part chez elle, elle reçoit directement un message qui la remercie d’être passée faire sa coiffure et qui lui envoie aussi un message pour recueillir les informations par rapport à comment elle a été traitée dans le salon », fait-elle savoir. Ce qui lui fait dire que les gérants auront les informations à temps réel et lui permettra de faire son marketing. « D’autres utilisent l’intelligence artificielle pour faire leur marketing digital, ce qui leur permet de rédiger des textes pour les publier sur les réseaux sociaux, de faire aussi du benchmark, de savoir ce qui se passe dans le marché », regrette-t-elle. Elle souligne que si l’on tape sur l’IA, quels sont mes concurrents, comment je suis positionnée sur le marché et tout. « L’on récolte des informations qui serviront pour leur entreprise. Donc avec l’intelligence artificielle, on peut faire énormément de choses pour l’industrie de la beauté », tient-elle à préciser.

Et de soutenir : » Par exemple, avec l’intelligence artificielle, on peut envoyer des informations à son client avant qu’il ne vienne pour choisir sa coiffure avant, son type de maquillage avant de venir et ainsi de suite. Cela permet à la technicienne de beauté de gagner énormément de temps et donc de l’argent ». Après ce panel, une cérémonie de graduation s’est tenue. Il s’agit de 80 élèves de cette promotion mixée sur des formations en maquillage, en onglerie. » Mais le plus important, c’est qu’on vient de délivrer nos premiers diplômes d’État. Avant, on donnait que des attestations, aujourd’hui, on est accrédité par l’État sur les soins esthétiques et on a donné nos premiers diplômes qui sont reconnus par l’État. Donc cela veut dire que ces esthéticiennes peuvent utiliser leur diplôme aussi bien national qu’à l’international », se réjouit-elle.

Et de conclure : « c’est l’État qui a signé leur diplôme d’aujourd’hui et ce sont des moments importants pour moi parce que depuis 15 ans, je me bats pour que les métiers de la beauté et de l’esthétique soient reconnus au même titre que tous les métiers du monde parce qu’on pèse très lourd sur les économies nationales et internationales.

NGOYA NDIAYE