Métiers du numérique : Diatara offre des formations gratuites à 2500 jeunes

Le Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, en partenariat avec Marketing Solutions Center, a lancé, vendredi 15 juillet, la phase de Dakar de la formation gratuite pour 2500 jeunes à Guédiawaye qui compte 600 inscrits.

S’attelant sur 7 jours, cette formation sera suivie d’un accompagnement à l’insertion ou à la création d’entreprise. Les départements de Dakar, Pikine, Rufisque et Keur Massar suivront.

Après une première phase à Thiès sanctionnée par le financement de plusieurs GIE de jeunes, le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications (MENT) et ses partenaires ont démarré la 2e phase de formation des jeunes aux métiers du numérique ce vendredi, à Guédiawaye.

« Conformément aux instructions du président de la République pour un meilleur accompagnement des jeunes, notre ministère a initié des formations pour renforcer et capacité davantage notre jeunesse. On a choisi de commencer par Guédiawaye, compte tenu des infrastructures numériques disponibles, mais également de l’accompagnement des autorités administratives et politiques”, a fait savoir le ministre Yankhoba Diatara.

2 500 jeunes sont visés pour la région de Dakar à raison de 500 apprenants par département (Dakar, Guédiawaye, Pikine, Keur Massar et Rufisque).

« Nous avons fait une sélection de 600 jeunes pour une première étape. Le numérique est au cœur de nos activités économiques et sociales. La jeunesse mérite une plus grande attention », précise le ministre Diatara.

Après la formation, ces jeunes seront accompagnés dans la formalisation en Gie ou en entreprise et 100 jeunes seront choisis parmi les meilleurs et bénéficieront de bourses de formation diplômante d’un an.

Cette formation entre dans le cadre de la promotion de la SN2025, suite aux orientations du chef de l’Etat, relatives à l’intensification de la mise en œuvre prioritaire des politiques de jeunesse par le basculement vers une société numérique, l’insertion socio-économique et l’entrepreneuriat.