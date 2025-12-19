Uploader By Gse7en
Meutre d’Aziz Dabala et Waly : Le chanteur Tarba Mbaye interpellé

19 décembre 2025

Selon des informations exclusives de Kewoulo, Tarba Mbaye a été interpellé, hier, à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays.

À l’heure où ses lignes sont écrites, l’artiste musicien est entre les mains de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Son interpellation serait liée, selon Kewoulo, au double meurtre d’Aziz Dabala et de son ami Waly.

Toujours d’après la même source, Tarba Mbaye a été cité par l’un des supposés meurtriers en l’occurrence Mamadou Lamine Diaw.


