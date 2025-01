Partager Facebook

Des jeunes qui ont pris d’assaut le Bureau d’accueil d’orientation et de suivi de Dakar. Des milliers qui n’ont qu’un seul but : partir à la recherche d’un avenir meilleur. Des jeunes interrogés estiment qu’il urge pour eux de tenter l’aventure (MIGRATION CIRCULAIRE) , malgré les conditions de vie difficiles au pays de la Teranga.

Ils sont nombreux à prendre d’assaut le bureau d’accueil, d’orientation et de suivi de Dakar pour postuler espérant figurer parmi les recrutés comme ouvriers agricoles dans le cadre du Programme de la Migration Circulaire entre le Sénégal et l’Espagne. En effet, ces derniers ont jusqu’au mercredi 29 janvier 2025 à 18h pour déposer leurs dossiers de candidature. Ces images filmées devant le Baos de Dakar montrent comment les jeunes restent attachés à l’Europe et cette envie de vivre l’Eldorado.

Un candidat trouvé sur place explique avoir fait le déplacement vers 5h du matin tandis que d’autres ont passé la nuit. Désespérés et sans aucun autre espoir, ces jeunes sont déterminés à aller à la recherche d’un eldorado. « Cette situation prouve que notre situation dans ce pays nous conforte dans notre position qui est celle d’aller chercher ailleurs », a déclaré Ndongo Ndiaye. Un autre lui embouche la même trompette « Ce pays est dur et rien ne va plus. » .

Ce programme propose des emplois saisonniers dans les secteurs de la cueillette et du conditionnement de fruits en Espagne. Une opportunité qu’ils ne comptent rater sous aucun prétexte. « Nous sommes animés dans l’espoir de trouver une meilleure vie en Espagne. Mais cela aussi peut freiner la migration irrégulière. Moi qui vous parle je travaille mais je cherche une meilleure situation », ont renchérit des jeunes. Ils estiment par ailleurs que le Sénégal gagnerait mieux à créer des opportunités pouvant permettre de garder ces jeunes. « Ces jeunes n’ont pas espoir que les choses vont changer. Mais il est paradoxal de vouloir développer ce pays au détriment des autres », a laissé entendre Ndongo Ndiaye.

Les candidats ont jusqu’au 29 janvier pour déposer leur candidature dans les différents Bureaux d’Accueil, d’Orientation et de Suivi. Il faut juste se munir des copies d’un passeport valide pour au moins un an, d’un certificat médical datant de moins de trois mois, d’un casier judiciaire récent (moins de trois mois) et enfin d’un formulaire à remplir sur place lors du dépôt des dossiers. Tout est parti jeudi 23 janvier 2025, le secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Cherif Diouf avait partagé un communiqué intitulé « programme Migration circulaire Espagne- Sénégal. »

Ce document est en effet, un appel à candidature pour le recrutement d’ouvriers agricoles destinés aux Sénégalais âgés entre 25 et 55 ans. Ainsi l’Espagne offre des contrats CDD de trois (3) mois renouvelable pour la cueillette de fruits, l’entassement collecte et le stockage des fruits. Il est également demandé aux personnes intéressées d’apporter un certain nombre de documents dont une copie du passeport et un casier judiciaire de moins de 3 mois. Sur ce, les Tribunaux de Dakar et ceux des régions sont pris d’assaut depuis vendredi 23 janvier, par les potentiels candidats.

MOMAR CISSE