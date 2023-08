Migration irrégulière : 66 jeunes en majorité des Sénégalais débarquent à Tenerife

Un peu plus tôt, les garde-côtes espagnols ont annoncé avoir sauvé 86 personnes d’un bateau de migrants au large des îles Canaries. Dans un premier temps, les sauveteurs pensaient avoir trouvé l’un des prétendus trois bateaux disparus depuis leur départ du Sénégal il y a plus de deux semaines. Mais les garde-côtes affirment maintenant qu’il s’agit d’un autre bateau dont ils ignoraient l’existence, selon l’association d’aide aux migrants Walking Borders.

Il y’a quelques semaines un autre bateau a été repéré par un avion de recherche et les sauveteurs maritimes ont d’abord indiqué qu’ils voyaient 200 personnes à bord. Le bateau a été retrouvé à 70 milles nautiques (130 km) au sud-ouest des îles Canaries. Il transportait des personnes originaires d’Afrique subsaharienne, mais son point de départ n’est pas clair, a déclaré un porte-parole des garde-côtes à l’agence de presse Reuters. Parmi les personnes secourues figurent 80 hommes et six femmes. Avec l’aide d’un porte-conteneurs, le bateau a été ramené sur l’île de Grande Canarie.