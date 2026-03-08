Uploader By Gse7en
Migration irrégulière : La DNLT envoie six capitaines de pirogue devant le PJF

8 mars 2026 Actualité

 

Six capitaines de pirogue ont été déférés, le 6 mars 2026, devant le Pool judiciaire financier par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT). Selon Seneweb, ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, homicide involontaire et complicité.

Poursuivant dans ses investigations, le site d’information souligne que les mis en cause ont reconnu avoir piloté une pirogue transportant des migrants en direction des îles Canaries, en Espagne. L’embarcation avait passé treize jours en mer après une panne de moteur, avant d’être interceptée par la Marine nationale du Sénégal au large de Saint-Louis, alors qu’elle tentait de regagner les côtes.

Le bilan humain de cette traversée est particulièrement lourd. Quatre migrants ont perdu la vie en mer et leurs corps ont été jetés à l’eau. Un nouveau-né mort-né a également été signalé ; sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Abass Ndao à Dakar.

D’après les déclarations du capitaine principal, il a été recruté par deux organisateurs basés dans un pays de la sous-région. Ces derniers sont considérés comme les commanditaires de l’opération, chargés notamment de la logistique et du recrutement des candidats à la migration.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres présumés de ce réseau transnational de trafic de migrants

 

 

 

 


 

