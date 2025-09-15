Ministère des infrastructures : Les promesses de Dethie Fall

Partager Facebook

Le nouveau ministre des infrastructures a pris le relais, ce lundi, dans trois ministères différents. Lors de son passage au ministère de la pêche où il va désormais assurer la gestion de la direction des infrastructures portuaires, Dethie Fall a exprimé sa volonté de travailler sans relâche. » Nous sommes très loin derrière beaucoup de pays. Pour les rattraper, il faut donc accélérer le pas et faire mieux qu’eux. C’est pourquoi, j’invite toutes les entreprises qui veulent travailler avec nous à s’inscrire dans cette dynamique. Elles doivent être prêtes à travailler jour et nuit, car le rythme sera intense. Celles qui ne sont pas prêtes ne pourront pas travailler avec nous. En tout cas, cette directive sera appliquée avec rigueur et de façon militaire », a-t-il déclaré.

Dans la même veine, Dethie Fall indique que le Premier ministre, lors de la formation du nouveau gouvernement, leur a ordonné de travailler 20h/24. Mais, il promet mieux en annonçant qu’il va travailler 24h/24 et demande à ses collaborateurs d’être disponibles à tout instant pour accomplir cette mission. À l’en croire, les chantiers qui seront lancés seront exécutés de jour comme de nuit.

Pour terminer, le désormais ministre des infrastructures a tenu à remercier le Président de la République et son Premier ministre pour la confiance placée en lui.

El HADJI MODY DIOP