Ministère des Sports : Mame Mbaye Niang reçoit les fédérations ce jeudi

Limogé du ministère des Sports, à la surprise générale, après seulement 5 mois de fonc­tion, Lat Diop a passé le témoin à Mame Mbaye Niang, lundi dans l’après-midi. Une passation fast track et qui s’est tenue à «huis clos», loin des oreilles et des regards indiscrets.