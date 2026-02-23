Uploader By Gse7en
Mise en accusation de Diouf Sarr et Moussa B. Thiam : le compte à rebours commence lundi

23 février 2026


La commission des lois de l’Assemblée nationale se réunit, ce lundi, pour examiner les projets de mise en accusation, devant la Haute cour de justice, des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam. La rencontre, fixée antérieurement, avait été reportée sine die, rappelle Les Échos, qui donne l’information. «C’est finalement aujourd’hui que la réunion se tiendra. Ce sera à 12 heures à la salle Marie Joséphine Diallo», précise le journal.

