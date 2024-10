MMA: Ada Fass promet l’enfer à son adversaire ivoirien Dominique Dago « Je vais le mettre KO, mon objectif est d’être champion du monde »

Partager Facebook

Suspendu par le Comité National de Gestion de la Lutte (CNG), Adama Corréa, plus connu sous le nom d’Ada Fass, va tout de même poursuivre sa carrière sportive. En effet, le jeune lutteur de l’écurie Fass, tombeur de Gouye Gui et de Zoss, a signé un contrat pour quatre combats de MMA avec le promoteur sportif Éric Favre.

Ada Fass va se lancer dans le MMA le 30 novembre prochain avec son combat contre le combattant ivoirien Dominique Dago. Sûr de lui comme jamais, Ada Fass ne s’est dit pas impressionné par son prochain adversaire qui comme lui disputera son premier combat MMA en carrière professionnelle avec la ligue Éric Favre Nation. Adama Correa de son vrai nom, a prévenu Dominique Dago avant d’assurer à qui veut l’entendre qu’il sera un combattant de renom en MMA.

Le jeune lutteur de Fass, qui connaît des problèmes extra-sportifs depuis quelque temps, rejoint ainsi le groupe des lutteurs sénégalais tels que Serigne Ousmane Dia, alias « Bombardier », et Oumar Kane, alias « Reug Reug », qui commencent à se faire un nom dans le Mixed Martial Arts (MMA).

« Il saura de quel bois je me chauffe. Depuis tout petit je pratique le MMA et mon objectif est de devenir champion du monde. J’ai passé trois mois à Lyon avec Lamine Sène (combattant MMA) et je connais très bien la discipline. Je vais y retourner pour me préparer avant de revenir battre mon adversaire. Je vais représenter le Sénégal tout entier et je ne pense qu’à la victoire. Je vais même le mettre KO (rires…) » a-t-il promis sur Éric Favre TV.