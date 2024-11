MMA : Face-à-face électrique entre Reug Reug et Malykhin avant le choc

Partager Facebook

À quelques jours de leur combat pour le titre des poids lourds du ONE Championship, Reug Reug, et le champion invaincu Anatoly Malykhin ont offert aux fans un avant-goût du combat qui les oppose.

Lors d’un face-à-face tenu dans les coulisses, l’atmosphère s’est rapidement enflammée. Malykhin a fait un geste menaçant en direction du Sénégalais, imitant un pistolet, auquel Reug Reug a répliqué d’un regard intense et d’un « Tu vas voir… » provocateur.

Les deux athlètes se sont alors rapprochés de façon tendue, nécessitant l’intervention de plusieurs personnes pour éviter que la confrontation ne dégénère. Ce vendredi 8 novembre au Lumpinee Boxing Stadium de Bangkok, Reug Reug tentera de faire tomber l’actuel champion, qui affiche un impressionnant bilan de quatorze victoires et aucune défaite.

Oumar Kane, lui, a intégré le ONE Championship après un début en MMA chez ARES et s’est rapidement imposé en remportant six combats dans la structure, dont une victoire en kick-boxing en juillet dernier. Avec une série de quatre victoires consécutives et une seule défaite en 2021 contre Kirill Grishenko, Reug Reug semble prêt pour ce défi de taille.

Le combat de ce vendredi marque un tournant dans la carrière d’Oumar Kane, qui pourrait faire de lui le premier Sénégalais à remporter un titre mondial au ONE Championship.