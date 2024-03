Mme Pourméra Diop (PDS) félicite Président Diomaye

Partager Facebook

La Secrétaire générale de la Fédération urbaine du Pds, Mme Pourméra Diop félicite le président Diomaye Faye.

Après son mentor Karim Wade, Mme Pourméra Diop, secrétaire générale de la Fédération urbaine PDS de Saint-Louis a adressé de chaleureuses félicitations au candidat Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante victoire au premier tour à la tête du pays à l’issue de l’élection présidentielle du dimanche 24 Mars 2024.

« Au nom de la fédération urbaine du PDS de Saint-.Louis et à titre personnel, je vous félicite pour votre brillante élection à la magistrature suprême et vous souhaite le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions », a-t-elle déclaré. Elle ajoute : « J’y ajoute mes vœux les meilleurs de bien-être et de réussite dans l’exercice de vos éminentes charges au service de nos compatriotes. »

« Le Président Karime Wade et le président Ousmane Sonko entretiennent de solides relations d’amitié conviviale et de fraternité, fondées sur des valeurs partagées et une confiance mutuelle. Je me réjouis à l’idée de poursuivre et de renforcer ces liens privilégiés pour le bien-être des sénégalais, déclare la responsable libérale de Saint-Louis Pourméra Diop », a-t-elle poursuivi.

Avant de conclure : « Je félicite les militants, alliés et sympathisants de la grande coalition K24 de St.Louis pour leur mobilisation, leur engagement et leur détermination aux côtés de la grande coalition Diomaye 24. »