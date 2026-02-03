Modernisation de la police nationale : Ousmane Sonko annonce un budget record de plus de 150 milliards FCFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué une visite de travail, ce mardi, à la direction générale de la Police Nationale, où il a annoncé le budget 2026 de l’institution, arrêté à 150 milliards 869 415 279 FCFA. Cette somme représente une hausse de 18,31% par rapport à 2025, et est destinée à financer plusieurs projets concrets visant à moderniser la police et à améliorer la sécurité intérieure.

Selon le chef du gouvernement, cette augmentation budgétaire est le résultat d’un effort considérable de réallocation des ressources, qui a nécessité des coupes budgétaires dans d’autres départements, y compris la Primature elle-même. « L’importance stratégique que nous accordons à la Police Nationale a justifié qu’il n’y ait non seulement pas de couper, mais que le budget ait été réévalué à la hausse », a souligné Ousmane Sonko.

Les fonds alloués seront utilisés pour financer des projets tels que la finalisation de deux immeubles R+8 à Abdou Jalloh, le programme de sûreté et de sécurité nationale, l’acquisition de moyens logistiques et de matériel de protection, le renforcement des infrastructures en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, le paiement des pécules des policiers adjoints volontaires et la production de 350 000 talons de passeport numérisés.

La part de la sécurité publique représente désormais 58,68% du budget total du ministère de l’Intérieur, a révélé Ousmane Sonko. Le Premier ministre a également mis en cause la gestion financière du précédent régime, soulignant la nécessité de réformer la police pour la rendre plus efficace et plus transparente.

Cette visite est la première d’une série que le Premier ministre a annoncé effectuer auprès des grands services civils et militaires de l’État. Le choix de commencer par la Police Nationale n’est pas fortuit, selon lui, car la sécurité intérieure est une priorité déclarée de son gouvernement dans un contexte géopolitique et géostratégique empreint de risques sécuritaires sous plusieurs formes.

Sur un autre registre, le leader du Pastef a fustigé la corruption qui gangrène l’administration sénégalaise. Ousmane Sonko n’y a pas allé par le dos de la cuillère pour pointer du doigt la responsabilité de certains policiers qui acceptent de se corrompre, notamment ceux en charge de gérer la circulation. Le Premier ministre a dénoncé ce phénomène en estimant que c’est un frein au développement. Il a par la suite cité le célèbre policier « Amoul Yakar » qui, pour lui, est une référence dans son domaine.

Pour conclure, Ousmane Sonko a adressé ses vives félicitations et remerciements au ministre de l’intérieur maître Bamba Cissé, aux autorités de la police nationale et aux forces de défense et de sécurité. D’ailleurs, il a révélé faire des visites nocturnes dans certains quartiers de Dakar et s’est dit heureux de constater le travail que font les policiers la nuit dans le cadre du maintien de la sécurité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com