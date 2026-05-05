Modification du code électoral : Takku Wallu Sénégal renonce à saisir le Conseil constitutionnel

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Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, qui avait initialement annoncé son intention de déposer un recours en inconstitutionnalité contre la loi modifiant les articles L29 et suivants du Code électoral, a finalement décidé de ne pas saisir le Conseil constitutionnel.

Dans un communiqué, les députés expliquent avoir pris cette décision après « de larges discussions » et « une analyse approfondie du contexte politique actuel ». Ils évoquent notamment la récente déclaration du président de la République, qui s’est exprimé publiquement sur la question en annonçant des mesures à venir portant sur les mêmes dispositions de la loi.

Face à cette situation, le groupe Takku Wallu Sénégal a pris la « décision souveraine de surseoir à saisir le Conseil Constitutionnel ».

Selon les députés de l’opposition, cette « position est dictée par une volonté de ne pas interférer dans les tensions internes qui secouent le parti au pouvoir », ni de « prendre position dans des querelles partisanes au détriment de l’intérêt supérieur du Sénégal ».

Par cette posture, le groupe parlementaire entend laisser « la majorité face à ses responsabilités et aux conséquences de ses initiatives législatives », tout en se disant vigilant quant à la préservation des acquis démocratiques.

Enfin, Takku Wallu Sénégal réaffirme son engagement à poursuivre son rôle d’opposition constructive et de veille républicaine au sein de l’Assemblée nationale3