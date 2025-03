Modou Diagne FADA invité de  «GUEW BI » sur REWMI TV: « Le régime actuel est proche du bilan « 0 »

Partager Facebook

Invité de l’émission « Guew bi « sur Rewmi Tv, le leader du parti Ldr Yessal (Les libéraux réformateurs) en l’occurrence Modou Diagne Fada a fait le tour d’horizon de l’actualité. L’ex DG de la Sonacos a asséné ses quatre vérités aux nouveaux dirigeants.

« L’analyse que nous avons fait de la gestion actuelle du pays est négative. Il existe une sorte de tiraillements entre la Primature et la Présidence. Mais c’est désolant de constater qu’il n’existe pas de secrets d’État à travers leur démarche. Après dix mois de gestion, l’’espoir risque d’être brisé. Il existe aussi une immixtion de l’Exécutif dans le fonctionnement de la justice. Ils ont déclaré un pays en ruine pour justifier leur chasse aux sorcières », a-t-il déclaré d’emblée.

Sur le plan économique, le pays traverse une crise financière. Selon Modou Diagne Fada, aucun investisseur ne toque à la porte du Sénégal, car, dit-il, l’argent n’aime pas le bruit. Pis, rembobine-t-il, les données financières partagées sur la place publique font fuir les investisseurs. Il déplore également la persécution des hommes d’affaires. « On ne combat pas un homme d’affaires, on le renforce. Ce sont eux qui créent l’emploi et les entreprises, pas les politiques. On doit les renforcer ». Fada déplore pour le constater que tous les chantiers sont à l’arrêt. « Les déclarations des nouvelles autorités que le nouveau régime a hérité d’un État en ruines est une façon pour elles d’anticiper leur échec », a-t-il soutenu.

A l’en croire, cette approche du régime n’est pas idoine. « Ce régime est proche du bilan zéro au rythme de la réédition des comptes», a-t-il révélé. « Il faut que ce régime puisse gérer l’actif et le passif. Mais tel n’est pas le cas. Bientôt un an, aucune approche de leur part. Ils mènent une politique de tâtonnement. Ce qui n’est pas une solution. Il y a des questions sensibles. Mais ils sont conscients de leurs échecs, car confrontés à la réalité du pouvoir », a mis en garde Modou Diagne Fada. Et de poursuivre : « C’est la justice des vainqueurs et ils sont dans une logique de règlement de comptes. Ils ont un esprit revanchard. »

A propos de la reddition des comptes ? Selon Fada, « aucune personnalité n’a été arrêtée sur la base du rapport de la Cour des comptes. « A travers leur incompétence, ils cherchent à gagner du temps et user de bouc- émissaires pour tromper les Sénégalais et leur faire croire qu’ils sont en train de travailler. Farba, Tahirou Sarr, Lat Diop, Khadim Ba, sont des hommes d’affaires. C’est vraiment dommage , car le régime a juste mis en avant la proximité de Farba Ngom avec Macky et sa position politique. C’est ainsi qu’on analyse les faits », a-t-il avancé. « C’est l’usage de la force excessive du Pastef » a-t-il renchérit.

MOMAR CISSE