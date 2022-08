« Moi Macky, je laisse Sonko être candidat si vous me laissez être candidat »

Guy Marius Sagna a fait une révélation sur le chef de l’Etat qui aurait tenu des propos à propos de sa candidature. Nous vous proposons in extenso sa déclaration.

« Le président Macky Sall cherche à nous imposer deux options.

1- moi Macky, je laisse Ousmane Sonko être candidat si vous me laissez être candidat

2- ce sera moi Macky ou un coup d’État militaire

Macky, un président qui ne peut plus être candidat, qui cherche le courage de déclarer sa candidature illégale et illégitime et qui veut empêcher la candidature de Ousmane Sonko que rien n’empêche.

Y-a-t-il encore des gens dans BBY qui aime le président Macky Sall ?

S’il y’en a encore, je leur conseille de faire écouter à Macky Sall la chanson du chanteur congolais Youss Band « si j’étais président ».

Il dit dans cette chanson:

« Si j’étais président, je serais moins con. Moi si j’étais président je serais moins bête : deux mandats me suffiraient.

Au lieu d’acheter des armes pensez à votre peuple.

Au lieu d’acheter des armes construisez-nous des routes.

Au lieu d’acheter des armes construisez des hôpitaux »

Monsieur le Président Macky Sall si vous osez, nous oserons.Guy