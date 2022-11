Mondial 2022 : Le Cnra lance des avertissements aux radios et télévisions

Dans une note publiée , Babacar Diagne Directeur Général de la RTS vient de sortir un communiqué pour informer les autres médias qui n’ont pas le droit de diffusion des matchs du mondial 2022 de s’abstenir.

Dans sa publication il rappelle le contrat de licence relatif à l’exploitation de droits médias de la Coupe du Monde « Qatar 2022 « entre New World TV et la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) conférant à cette dernière les droits exclusifs free to air (Radio et TV) sur cette compétition. A cet effet, les medias doivent éviter toute retransmission illégale des matchs de la Coupe du Monde « Oatar 2022 ».