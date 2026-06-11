Mondial 2026 : le match d’ouverture prévu ce jeudi entre le Mexique et l’Afrique du Sud

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Le coup d’envoi de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera donné ce jeudi 11 juin, à 19h (heure de Dakar), avec le match d’ouverture historique opposant le Mexique à l’Afrique du Sud, au mythique Stade Azteca de Mexico.

Cette affiche est un clin d’œil direct à l’histoire du football : il s’agit de la répétition exacte du match d’ouverture du Mondial 2010. À l’époque, l’Afrique du Sud (pays hôte) et le Mexique s’étaient séparés sur un score de 1-1 à Johannesburg. Seize ans plus tard, les rôles sont inversés puisque c’est le Mexique qui reçoit à domicile. De plus, le Stade Azteca devient le premier stade de l’histoire à accueillir trois matches d’ouverture d’un Mondial (après 1970 et 1986).

La cérémonie d’ouverture débute à 17h30 (heure de Dakar). Un show grandiose est prévu avec des stars internationales comme Shakira, Burna Boy, J Balvin et la chanteuse sud-africaine Tyla.

Les menaces météorologiques sur le match

Les autorités locales et la FIFA surveillent de près la situation, car le match est menacé par de violents orages et de fortes pluies prévus sur la capitale mexicaine ce jeudi soir. La FIFA a d’ores et déjà validé une nouvelle réglementation permettant d’interrompre temporairement la rencontre en cas d’activité orageuse trop dangereuse.

Jusqu’au 19 juillet, soit durant 39 jours, 48 équipes disputeront un total record de 104 matches dans trois pays (Mexique, Etats-Unis et Canada). Ces équipes essayeront de détrôner l’Argentine de Lionel Messi, vainqueur de l’édition de 2022 au Qatar.