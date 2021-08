Mondial Beach Soccer : Le Sénégal à un pas d’une finale historique

Ce samedi, à 16h30 GMT, le Sénégal jouera sa demi-finale de la Coupe du monde de Beach soccer, en Russie. Une performance déjà historique, car le Sénégal est la première nation africaine à atteindre le dernier carré dans cette compétition.

Mais les hommes de Ngalla Sylla ont à cœur de faire mieux. Face au Japon, les Sénégalais visent la grande finale et se donneront tous les moyens d’y parvenir. Face aux Japonais, il faudra tout donné durant les 3 périodes de 12 minutes chacune.

Cependant, pour s’offrir une place en finale et affronter la Suisse ou la Russie dans le Luzhniki Beach Soccer Stadium, le Sénégal ne pourra pas compter sur sa colonne vertébrale. Le capitaine et gardien de but, Al Seny Ndiaye, le défenseur Mamadou Sylla et le milieu offensif Mamour Diagne vont tous rater le match pour suspension.