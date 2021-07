Mondial-Dames: Ndiaga Samb éliminé !

Les 9 rondes du groupe 4 ont été jouées dans ces championnats du monde de jeu de dames. Le grand Maître international sénégalis (GMI), Ndiaga Samb est classé 7ème sur 10 damistes.

Hier, le GMI sénégalais a disputé 4 rondes -6ème, 7ème, 8ème et 9ème rondes). Pour cette dernière journée, le sénégalais a d’abord obtenu sa première victoire dans cette compétition devant l’ Américain Souleymane Keita 2-0. Ensuite il a enchaîné deux nuls devant le russe Alexander Shvartsman et le Haïtien Makendy Saint-Juste.

Pour sa 9ème et dernière ronde, le sénégalais a perdu devant le camerounais Christian Niami. Des résultats qui placent le sénégalais à la 7ème place du groupe 4, hors des 3 premiers admis au second et dernier tour.

Ndiaga Samb éliminé, le continent sera représenté par deux africains, le Camerounais Christian Niami, et l’ivoirien Joël Atsé.