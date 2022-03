Mondial Qatar : 7 changements dans les dates des rencontres

Quelques jours après avoir dévoilé une première mouture du calendrier des barrages du mondial Qatar en zone Afrique, la FIFA a, suite à différents recours, revu ses plans et publié un nouveau calendrier. Désormais les barrages se dérouleront sur seulement 2 dates : le vendredi 25 mars pour l’aller, et le mardi 29 mars pour le retour. Cette modification a donné lieu à 7 changements de dates par rapport au calendrier initial.

Le match aller Cameroun-Algérie a ainsi été avancé de 24 heures, soit au vendredi 25 mars, afin de laisser un jour de repos en plus avant le retour, maintenu au mardi 29. Même décision pour RD Congo-Maroc, avancé au vendredi, avec un retour inchangé au mardi 29. Concernant Ghana-Nigeria et Mali-Tunisie, les dates de l’aller et du retour ont été toutes deux modifiées ! Pour ces deux matchs, l’aller est reculé de 24 heures et passe au vendredi 25 mars, tandis que le retour est reporté de 48 heures et passe au mardi 29.

Egypte-Sénégal est la seule date aller qui n’a pas été modifiée, mais le retour a en revanche été décalé de 24h, pour passer au mardi 29, comme les 4 autres barrages.

Le programme des barrages du Mondial 2022 en Zone Afrique

Vendredi 25 mars

16h : RD Congo – Maroc, Stade des Martyrs, Kinshasa

18h : Mali – Tunisie, Stade du 26-Mars, Bamako ; Cameroun – Algérie, Stade de Japoma, Douala

20h30 : Egypte – Sénégal, Cairo International Stadium, Le Caire ; Ghana – Nigeria, Cape Coast Stadium, Cape Coast

Mardi 29 mars

19h : Sénégal – Egypte, Stade Olympique de Diamniadio, Dakar ; Nigeria – Ghana, MKO National Stadium, Abuja

21h30 : Algérie – Cameroun, Stade Mustapha Tchaker, Blida. ; Tunisie – Mali, Stade Olympique Hammadi Agrebi (Radès), Tunis. ; Maroc – RD Congo, Complexe Mohammed V, Casablanca.