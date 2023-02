Moringa ou Nebeday : 13 vertus

Le moringa, aussi appelé arbre de vie est une plante médicinale qui possède une grande quantité de vitamines et minéraux, comme par exemple, le fer, les caroténoïdes, la quercétine, la vitamine C, entre autres, riches en propriétés antioxydants et anti-inflammatoires. Le moringa fait partie des nombreuses espèces de végétaux que l’on trouve dans les pays chauds. Cependant, cet arbre est unique : ses propriétés nutritionnelles en font un aliment renommé dans le monde entier. Utilisé pour lutter contre la malnutrition dans les régions pauvres, le moringa et ses feuilles ont beaucoup à nous apporter. Zoom sur les bienfaits d’un arbre trop souvent oublié, et pourtant grandement efficace.

Selon quelques études scientifiques le moringa peut être efficace pour:

1. Augmenter la capacité respiratoire

Certaines études indiquent que cette plante pourra être capable de soulager des symptômes de maladies respiratoires chroniques, comme l’asthme, parce qu’elle aide à augmenter les concentrations d’hémoglobine, et de cette façon, augmenter aussi l’oxygène qui circule dans le sang.

2. Prévenir le diabète

Le moringa a des propriétés antioxydantes particulièrement puissante qui peuvent aider à réguler le stress oxydatif dans l’organisme, ce qui fait réduire le taux de sucre dans le sang, ainsi que protéger les cellules du corps.. Il contient des polyphénols et des flavonoïdes, qui sont des composés antioxydants. La mission de ces derniers consiste à lutter contre les effets des radicaux libres sur les cellules de l’organisme. Ils sont des boucliers contre les maladies.

Le rôle des antioxydants est de nettoyer l’organisme et ainsi lui permettre de gagner en efficacité. La forme générale du corps est améliorée par leur consommation. On peut considérer le moringa comme une plante anti-âge en raison de son effet sur le renouvellement cellulaire, sur le travail de la mémoire et sur l’activité cérébrale. Enfin, ces effets antioxydants peuvent aussi favoriser la perte de poids.

3. Protéger le cœur

En plus, dû à son effet antioxydant, le moringa pourra aussi éviter ou diminuer l’inflammation dans l’organisme, ce qui contribue à la santé du cœur. On prête au morgina des propriétés bénéfiques pour la santé du cœur, en raison de la présence d’acides gras omégas 3 et 9 dans sa composition. Ces composants permettent d’assurer la protection du système cardiovasculaire face au risque de développement de maladies. De plus, ils régulent le taux de lipides et de sucre dans le sang. Cette propriété peut être très intéressante pour les personnes atteintes de diabète.

4. Contrôler la tension artérielle

Du fait de la présence de tocophérols, de polyphénols et de flavonoïdes dans sa composition, le moringa pourrait participer à contrôler la tension artérielle, puisque ces substances ont un effet vasodilatateur, qui aide les vaisseaux sanguins à se détendre et ainsi améliorer la circulation sanguine. D’une manière générale, sa consommation permet d’améliorer la circulation sanguine et la fabrication osseuse. Ce complément alimentaire préserve notre santé et nos défenses.

5. Faciliter la perte de poids

Le moringa est une plante riche en fibres et protéines, qui peuvent augmenter la sensation de satiété. et par conséquent, diminuer la quantité d’aliments et calories consommés, facilitant ainsi la perte de poids.

D’ailleurs, certaines études réalisées chez l’animax ont montré que le moringa peut aider à baisser la quantité de graisse accumulée dans le corps.

6. Prévenir et combattre l’anémie

Les feuilles du moringa ont une grande quantité de fer (105 mg pour chaque 100g), ce qui peut favoriser la formation de globules rouges et de cette façon augmenter la quantité de l’hémoglobine dans le sang. Ce fait peut aider dans le traitement de l’anémie, surtout dans l’anémie causée par manque de fer.

7. Augmenter les défenses immunitaires

Dans sa composition, le moringa a la vitamine C, des polyphénols et le bêta-carotène, des substances ayant un potentiel pour renforcer le système immunitaire, en augmentant les défenses naturelles de l’organisme.

8. Avoir un effet analgésique et anti-inflammatoire

Grâce à la présence des isothiocyanates, de quercétine et de l’acide chlorogénique, des substances qui aident à diminuer les processus inflammatoires, le moringa pourrait être utilisé pour soulager des symptômes des problèmes inflammatoires, comme le rhumatisme ou même l’inflammation de la prostate.

9. Protéger et hydrater la peau

En raison du grand nombre de vitamines B, C E et A, cette plante peut favoriser la formation de collagène, et en plus faciliter la cicatrisation de la peau et son hydratation.

10. Améliorer le système gastrointestinal

La consommation de moringa pourra prévenir et faciliter le traitement des ulcères de l’estomac, ainsi que combattre la constipation, à cause des grandes quantités de fibres.

En plus, l’effet vasodilatateur du moringa peut aider dans le traitement des hémorroïdes, vu que stimule la circulation sanguine.

11. Prévenir l’apparition du cancer

Certaines études semblent indiquer que le moringa a des propriétés anticancéreuses, car il semble stimuler la destruction des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer du sein et intestin.

12. Améliorer la santé des yeux

Le moringa est riche en bêta-carotène, une composante précurseur de la vitamine A, qui est responsable pour la synthèse de pigments visuels qui contribuent à une bonne santé des yeux.

13. Diminuer les symptômes de la ménopause

Étant donné que le moringa aide à contrôler les taux d’inflammation et stress oxydatif pendant ce période, cette plante pourrait aider à maintenir les taux de hormones pendant la ménopause, en réduisant l’intensité des symptômes.