Mort de Abdoulaye Bâ : deux versions s’affrontent

Le décès de l’étudiant Absoulaye Bâ charrie un lot incalculable de versions sur les tenants et aboutissants de sa mort..

Selon les premières informations, il aurait chuté du haut d’un pavillon et succombé à ses blessures d’après une source proche du dossier.

Mais d’après le président de l’amical de sa faculté, cité par le même journal, le jeune étudiant est décédé dans l’enceinte de l’UCAD.

Il affirme qu’Abdoulaye Ba a été battu par les forces de l’ordre à l’intérieur de sa chambre. La source précise également que le défunt était orphelin de père et représentait l’unique espoir de sa mère.