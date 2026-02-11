Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
94247305 65743722

Mort de Abdoulaye Bâ : deux versions s’affrontent

11 février 2026 Société

Le décès de l’étudiant Absoulaye Bâ charrie un lot incalculable de versions sur les tenants et aboutissants de sa mort..

Selon les premières informations, il aurait chuté du haut d’un pavillon et succombé à ses blessures d’après une source proche du dossier.

Mais d’après le président de l’amical de sa faculté, cité par le même journal, le jeune étudiant est décédé dans l’enceinte de l’UCAD.


Il affirme qu’Abdoulaye Ba a été battu par les forces de l’ordre à l’intérieur de sa chambre. La source précise également que le défunt était orphelin de père et représentait l’unique espoir de sa mère.

Tags

Vérifier aussi

homosexuel français

La liste des 12 présumés homosexuels

La Brigade de Recherches de la Compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, les …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved