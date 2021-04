Mort de l’élève policier: le père rejet la thèse d’un décès et constitue un pool d’avocats

Les premiers éléments de l’autopsie sur l’élève sous-officier de police Abdel Kader Johnson a livré ses secrets. Selon le médecin légiste, le défunt serait décédé d’une mort naturelle.

« Suite à une défaillance multi viscérale sur terrain de cardiopathie ischémique et d’hépatopathie chronique », note seneweb. Un résultat que conteste le père de la victime, au motif que « son fils avait les côtes brisées détachées du côté droit de la colonne vertébrale et une rupture des tendons cervicales ». Me Rassoul Johnson signale que « son fils ne souffrait d’aucune pathologie lorsqu’il intégrait la police ».

Exigeant « toute la lumière sur les circonstances de la mort de son fils », il a commis un pool d’avocats et n’exclut pas de solliciter une contre-expertise.