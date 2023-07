Mort du jeune Nahel: Des personnalités se disent être choqué

« Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel. Tout d’abord, nos pensées vont vers lui et sa famille à qui nous présentons nos sincères condoléances. Évidemment, nous ne pouvons rester insensibles aux circonstances dans lesquelles ce décès inacceptable a eu lieu.

Depuis ce tragique événement, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme.

Issus pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous les partageons également. Mais à cette souffrance s’ajoute celle d’assister impuissants à un véritable processus d’autodestruction.

La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins.

Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d’épanouissement et de proximité.

Dans ce contexte d’extrême tension, nous ne pouvons rester silencieux et notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l’apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation. Celle des acteurs sociaux, des parents, des grands ou petits frères et sœurs de nos quartiers, qui doivent œuvrer au retour de la paix dans nos cités. Le « vivre-ensemble » auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver.

Il existe d’autres manières pacifiques et constructives de s’exprimer. C’est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer.

Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. »