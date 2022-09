Motion de soutien au camarade Macky Sall, président de notre parti

Nous, membres du Secrétariat Exécutif National de l ‘Alliance Pour la République (APR) :

• Considérant la place centrale et dominante du Président Macky Sall sur l’échiquier politique national,

• Mesurant que sous l’impulsion du Président Macky Sall, notre Parti, l’Alliance Pour la République s’est imposé comme un Parti majeur tant au plan national qu’au niveau international

• Estimant que le Président Macky Sall, de par sa Vision, ses Actions et sa lucidité politique remarquable, garantit la cohésion de notre Nation et fortifie nos Coalitions, en particulier Bennoo Bokk Yaakaar et la Grande Coalition de la Majorité Présidentielle,

• Jugeant que le Président Macky Sall, grâce au PAP 2A et à travers de grandes mesures sociales, singulièrement en faveur des jeunes et des femmes, se mobilise pour soulager nos populations durement affectées par les affres d’une grave crise mondiale doublement alimentée par la Covid 19 et la Guerre en Ukraine,

• Considérant que le Président Macky Sall, Républicain résolu, a fini de démontrer à la face de notre pays et du monde, ses exceptionnnelles capacités de management notamment dans le cadre de ses fonctions de Président de l’UA,

FELICITONS VIVEMENT LE PRÉSIDENT MACKY SALL, INCARNATION ACHEVÉE D’UN HOMME D’ETAT DE GRANDE ENVERGURE,

RÉITÉRONS NOTRE SOUTIEN TOTAL ET NOTRE INDÉFECTIBLE LOYAUTÉ AU PRÉSIDENT MACKY SALL ENGAGÉ DANS LA BATAILLE HISTORIQUE POUR L’AVÈNEMENT D’UN SÉNÉGAL EMERGENT AU BÉNÉFICE EXCLUSIF DU GRAND ET VAILLANT PEUPLE DU SÉNÉGAL !

Fait à Dakar, le 16 Septembre 2022

Le Secrétariat Exécutif National de l’APR