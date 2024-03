Mouhamadou Makhtar Cissé, nouveau ministre de l’intérieur du Sénégal

Partager Facebook

Mouhamadou Makhtar Cissé, né le 25 décembre 1967 à Dagana dans le Nord du Sénégal, est un homme politique sénégalais. Au cours de sa carrière, il a été notamment Directeur Général des Douanes, Ministre du Budget, Directeur de cabinet du président de la République, Ministre du Pétrole et de l’Énergie.

Pour ce nouveau gouvernement, il aura la lourde tache d’organiser les élections présidentielles du 24 mars 2024.

L’ancien Directeur de cabinet du président de la République aura la lourde tâche d’organiser l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Ce vendredi déjà, « Aar sunu élection » avait appelé à un scrutin équitable, organisé sous la direction d’une personnalité neutre. « Nous invitons toutes les parties prenantes et les observateurs internationaux à œuvrer pour des élections libres et transparentes », avaient déclaré le Pr Babacar Gueye et ses camarades. Une demande non satisfaite puisque le nouveau ministre est membre Benno Bokk Yakaar.

Le président de la République, Macky SALL, a dissous, en conseil des ministres du mercredi 06 mars 2024 le Gouvernement et nommé Sidiki KABA Premier ministre en remplacement de Amadou Ba.

