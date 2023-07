Moutons : 35.283 sujets environ invendus

Et nous reparlons de la fête de Tabaski que nous venons de boucler, pour vous dire qu’il y a encore des moutons qui n’ont pas été vendus. «Le recensement a fait état d’environ 35.283 sujets comme reliquat sur l’ensemble du territoire national, pour l’ensemble des 14 régions», selon Dame Sow, directeur de l’Elevage qui faisait le point. Dans ses déclarations, il souligne aussi que c’est au niveau des plus grands centres de consommation comme Dakar, Saint Louis, Ziguinchor, que les plus grands chiffres ont été répertoriés.

J’aime ça : J’aime chargement…