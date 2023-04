Mouvement d’humeur dans le système Sanitaire: ‘’And Gueusseum’’ observe une trêve du boycott des programmes de santé

Après plusieurs mois de grève, And Gueusseum observe une trêve du boycott des programmes de santé. Les syndicalistes soutiennent toutefois que le mot d’ordre de rétention de l’information sanitaire et sociale continue, en attendant la levée totale des mots d’ordre.

Les syndicats de santé regroupés au sein d’And Gueusseum décident d’observer une trêve du boycott des programmes de santé. Dans un communiqué, les syndicalistes justifient cette suspension. «Trois mois après le début du boycott du programme élargi de vaccination (PEV) précédé du boycott de tous les autres programmes de santé, l’Asas And Gueusseum, en célébrant la journée mondiale dédiée à la lutte contre la méningite ce 24 avril 2023 et en prélude de la journée mondiale du 06 mai 2023 de lutte contre le Paludisme, à la suite de la trêve de la grève demandée par le Premier Ministre, des sollicitations multiples de plusieurs députés et autorités administratives et médico-sanitaires, des élus locaux, des associations de consuméristes sans oublier les populations innocentes et les camarades eux-mêmes, décide souverainement d’une autre trêve du boycott des programmes de santé ainsi que celui des formations et des supervisions », lit-on dans le communiqué.

Et de poursuivre : « Après une démonstration de force sans précédent et sans commune mesure, soucieuse de la préservation des acquis immunitaires conférés par la vaccination notamment le PEV aux enfants qu’il a contribué à pérenniser et tenant compte du fait que la grève loin d’être une finalité reste et demeure un moyen d’obtention de gains syndicaux et ne saurait compromettre ni l’outil de travail ni les fruits d’une âpre lutte ». And Gueusseum soutient flétrir l’attitude des autorités du Ministère de la Santé et de l’Action sociale qu’ils jugent « irresponsable incapables d’appréhender les défis à cause de leur vision binoculaire étriquée du fait de leur défaut de maîtrise des enjeux sanitaires et sécuritaires de l’heure ». Ce faisant, And Gueusseum continue de rappeler à monsieur le Premier ministre l’urgence d’organiser la plénière de restitution des propositions des travaux internes de la partie gouvernementale sur ses instructions. « Néanmoins le mot d’ordre de rétention de l’information sanitaire et sociale continue en attendant la levée totale des mots d’ordre », tiennent-ils à préciser.

NGOYA NDIAYE