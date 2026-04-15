Moyen-Orient : les ministères appelés à une meilleure rationalisation des dépenses et une discipline budgétaire

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Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a évoqué, mercredi, la situation au Moyen-Orient en appelant les ministres à l’anticipation et à la préparation opérationnelle en vue d’une meilleure rationalisation des dépenses et une discipline budgétaire au sein de leur département respectif, a-t-on appris du gouvernement.

‘’Le Premier ministre a donné instructions aux ministres pour une meilleure rationalisation des dépenses et une discipline budgétaire. Il a demandé à chaque ministre de lui soumettre, dans un délai de quinze (15) jours, un ensemble de mesures concrètes d’économie et de redéploiement dans son secteur’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Selon la même source, Ousmane Sonko a abordé la crise au Moyen-Orient et son impact sur l’économie mondiale.

M. Sonko signale que ‘’la situation au Moyen-Orient, aggravée par les tensions géopolitiques autour de l’Iran, se dégrade de façon continue’’.

Le communiqué du Conseil des ministres affirme que ‘’cette crise aux ramifications multiples impacte déjà les prix de l’énergie, la sécurité des chaînes d’approvisionnement, ainsi que la stabilité des marchés financiers, et pèse lourdement sur les finances publiques’’.

Le chef du gouvernement a également appelé ‘’les ministres à l’anticipation et à la préparation opérationnelle’’. Il a demandé aux ministres chargés de l’Énergie et du Budget de lui proposer un calendrier d’‘’opérationnalisation des mesures stabilisées’’.