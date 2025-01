Mozambique : Des troubles à l’investiture du président Daniel Chapo

Daniel Chapo a prêté serment en tant que cinquième président du pays devant environ 2 500 personnes qui ont bravé une chaleur intense devant l’hôtel de ville de la capitale, Maputo. Les partisans de l’opposition ont protesté pacifiquement à quelques mètres de là, après que les forces de sécurité, armées de fusils et de matraques, les ont empêchés d’accéder au lieu de la cérémonie.

Les forces de sécurité ont bloqué plusieurs routes et maintenu une forte présence dans d’autres parties de Maputo. Chapo, un diplômé en droit âgé de 48 ans, a reconnu la nécessité de mettre fin à l’instabilité qui secoue cette nation d’Afrique australe. « L’harmonie sociale ne peut attendre, pas plus que la construction d’un consensus sur les questions qui préoccupent le peuple mozambicain. Le dialogue a déjà commencé et nous ne nous reposerons pas tant que nous n’aurons pas un pays uni et cohésif », a-t-il déclaré.